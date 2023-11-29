Сестра Гуфа прокомментировала скандал, в который угодил брат в Пхукете

Ольга Долматова призвала СМИ не форсировать события.

Известно, что Алексей Долматов (Гуф) 29 ноября прибыл к дому своей экс-супруги Юлии Королевой и их общей дочери Тины в Пхукете.

С собой музыкант взял кастет и требовал от охранника впустить его в дом. Весь процесс артист снял на видео, разместив у себя в соцсетях.

Ольга Долматова утверждает, что ситуация находится под контролем. Сестра скандалиста заверила, что позднее будут опубликованы сведения о выступлениях исполнителя.

Известно, что брак Долматов и Королева расторгли в октябре текущего года.