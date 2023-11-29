Какие секреты помогают итальянцам не полнеть от макарон и пиццы

19:58 2023-11-29
Какие секреты помогают итальянцам не полнеть от макарон и пиццы

Эти блюда готовят из качественных продуктов и сочетают с овощами и соусами.

Итальянская кухня известна разнообразными вариациями пиццы и пасты. Но при этом любители таких блюд здесь не полнеют. В чем секрет?

Качество продуктов

Итальянцы употребляют качественные продукты, которые выращены в Италии. Для пиццы и макарон они используют муку исключительно из твердых сортов пшеницы.

Такие продукты быстро и легко усваиваются, и не провоцируют появление лишних килограммов. В состав такой муки входят углеводы, клетчатка, белки, минеральные вещества, а также витамины А, Е и группы B.

Количество

Итальянцы едят в умеренных количествах. Хотя обед или ужин обычно состоит из нескольких блюд, порции при этом небольшие. Это помогает контролировать число калорий и не переедать. 

Салаты

Итальянцы едят пиццу, сочетая с салатом или овощами, а макароны подают с соусом на базе томатов и овощей. Это позволяет снизить количество калорий и сохранять баланс питательных веществ.

 

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