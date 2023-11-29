Собчак призналась, что не против того, что Богомолов снимается в постельных сценах

Ксения Собчак сообщила, что ее спрашивали об интимных сценах с участием мужа Константина Богомолова после премьерного показа его сериала "Кеша должен умереть".

Журналистов интересовало, как же так, что супруг звездной блондинки играет в постельные сценах с "другими женщинами".

Знаменитость объяснила, что люди, задающие подобные вопросы, абсолютно не понимают, что представляет собой работа артистов.

Премьера сериала "Кеша должен умереть" прошла в российской столице 20 ноября. Картина повествует об архитекторе Кеше, встречающемся одновременно с несколькими женщинами.