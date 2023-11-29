Кладоискатель в Польше нашел 13 серебряных монет, которым больше тысячи лет

20:10 2023-11-29
Кладоискатель в Польше нашел 13 серебряных монет, которым больше тысячи лет

Монеты находились на глубине примерно 15 сантиметров. Подобная находка является довольно большой редкостью.

Краевед Яцек Дроздовски обнаружил рядом с городом Илава в Польше средневековые монеты, которым более тысячи лет, сообщает Лента.ру.

13 серебряных денариев мужчина передал в музей города Оструда. Историки установили, что кладоискатель нашел денарии XI-го века и фрагмент брактеата, который был отчеканен в период правления князя Самбора I в XIII веке.

Монеты находились на глубине примерно 15 сантиметров. Подобная находка в наших краях довольно большая редкость. Я, конечно, очень рад и горд, - признался Дроздовски.

Специалист музея Лукаш Щепаньский отметил, что находка хорошо вписывается в представление исследователей об истории края. В XI-XII веках на этой территории существовали прусские поселения, жители которых, вероятно, использовали денарии в торговле.

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