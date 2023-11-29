Судебные приставы разыскивают Разина из-за долга в 300 000 рублей

По имеющимся данным, продюсер Андрей Разин до настоящего времени долг не погасил.

Известно также, что бизнесмен не оплатил коммуналку за апрель текущего года, которая составила 12180 российских рублей.

В ноябре прошлого года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на композиции "Ласкового мая" Юрию Шатунову.

Сейчас права на песни музыкального коллектива переданы семье покойного.