Приставы потребовали, чтобы продюсер Андрей Разин заплатил за моральный ущерб 256 тысяч рублей

20:21 2023-11-29
Приставы потребовали, чтобы продюсер Андрей Разин заплатил за моральный ущерб 256 тысяч рублей

Если продюсер не погасит свой долг, ему могут перекрыть выезд за рубеж, а сумму принудительно списать со счетов.

Запись о долгах продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина появилась в базе УФСПП России. С него требуют 256 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Российская газета.

В базе имя получателя скрыто. Но, как напоминает издание, весной 2021-го года против Андрея Разина дело выиграла телеведущая Лера Кудрявцева. Звезда потребовала привлечь к ответственности продюсера за клевету о ней, а также о ее детях.

Свои моральные страдания Лера оценила в 2,5 миллиона рублей, но Тверской районный суд в Москве снизил эту сумму до 300 тысяч. Ранее Кудрявцева рассказывала об этом своим подписчикам.

Нынешнее исполнительное производство тоже ведется по решению, которое вынес Тверской районный суд. Так что с высокой долей вероятности можно считать, что деньги с Разина взыскиваются в пользу Кудрявцевой.

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