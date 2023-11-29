Матвеев сыграет старого маньяка в продолжении сериала Мосгаз

Максим Матвеев в первой части серила "Мосгаз", вышедшей в 2012 году играл серийного убийцу Владислава Вихрова.

Через 11 лет после выхода первого сезона проекта создатели решили вернуть героя, но узнать актера в подобном гриме практически невозможно.

Маньяк, роль которого досталась Матвееву, сильно постарел на урановых рудниках в Красноярском крае.

В новых сериях Матвеев также предстал как молодой психиатр Марии Ермоловой (персонаж актрисы Ольга Лерман).