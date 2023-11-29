Ивлеева устроила фотосессию в храме, разозлив верующих

21:06 2023-11-29
Ивлеева устроила фотосессию в храме, разозлив верующих

Ведущая ТВ и блогер Анастасия Ивлеева снова накликала на себя гнев верующих.

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Настя Ивлеева поделилась в социальных сетях своими снимками, на которых позирует в доме Альяги в Лиме, Перу.

На фотографиях неаккуратно причесанная блогер одета во все черное: приталенную футболку, короткие шорты и тяжелые шнурованные ботинки.

Кадры сняты перед алтарем и крестом. Ивлеева стоит на коленях на стуле, опираясь на подголовник, и глядит на религиозные символы.

Тут же знаменитость выложила снимок, на котором сфотографирована на кровати в готическом стиле.

Юзеры забросали блогершу негативными комментариями типа: "Либо штаны надень, либо крест сними".

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