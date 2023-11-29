В Минской области погиб водитель, который вышел на дорогу

Смертельная авария произошла 29 ноября около 16:00 на трассе Минск- Микашевичи. Пятидесятилетний житель Минска за рулём "Мерседеса сбил 60-летнего жителя Молодечно

Известно, что погибший управлял Volkswagen, но вышел на автодорогу с целью убрать снег, налипший на стеклоочистители. Водитель "Мерседеса" не заметил мужчину на заснеженной трассе, что стало причиной ДТП.

Ввиду тяжести полученных травм оказание помощи пострадавшему не представлялось возможным, из-за чего сбитый мужчина скончался на месте.