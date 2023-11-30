Невероятная история альпиниста Арона Ли Ралстона, который отрезал себе руку, чтобы выжить

Во время спуска случилось непредвиденное: альпинист попал в глубокую расщелину, где его правую руку прижало громадным камнем. Это была ловушка, из которой вызволить Арона никто не мог, людей поблизости не было, его крики о помощи никто бы не услышал.

В спуститься в каньон он решил в одиночку, никого не оповестив о своей задумке. У Арона не было мобильника, еды и питья могло хватить лишь на короткое время.

С прижатой и раздавленной рукой он провел в пещере 127 часов, пытаясь выжить. Когда закончилась еда и воды совсем не осталось, Арон пил свою мочу. От постоянной боли в руке спать он не мог.

Предполагая худший исход, альпинист вырезал на стене свое имя, дату рождения и возможную дату смерти. Также он смог сделать видеозапись, где заранее попрощался с родными и близкими.

Однако умирать совсем не хотелось, и Арон совершил невозможное: он переломал кость руки и тупым перочинным ножом перерезал мягкие ткани, чтобы высвободиться из-под камня. И все это он сделал через 5 дней после пребывания в жутких условиях, истощенный физически и морально без еды и без сна.

Ралстону повезло - он не умер от кровотечения, заражения, болевого шока или сердечного приступа, стойко пережив варварскую процедуру.

Арон даже сохранил способность здраво мыслить и продумал в голове четкий план своего дальнейшего спасения: как доберется до джипа, как будет справляться с коробкой передач левой рукой, как найдет ближайший телефон, куда направится в поисках больницы.

Кое-как замотав руку тряпками, он умудрился спуститься из каньона по 20-метровой стене, где после долгих скитаний по пустыне под палящим солнцем альпинисту посчастливилось встретить семью путешественников.

Они вызвали спасателей, которые не сразу смогли обнаружить группу людей у каньона. Времени оставалось в обрез, помощь нужна была срочно, счет уже шел буквально на минуты.

Кстати, позже руку Арона удалось извлечь из пещеры, ее кремировали, а пепел отдали владельцу.