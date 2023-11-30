Умерла звезда сериала «Секс в большом городе» актриса Фрэнсис Стернхаген

Актриса «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген умерла еще 27 ноября, но известно об этом стало два дня спустя, уточняет СтарХит.
Фрэнсис ушла из жизни в 93 года.
С большой печалью сообщаем новость, что наша дорогая мама, актриса Фрэнсис Стернхаген, скончалась в Нью-Рошелле от естественных причин 27 ноября 2023 года, - написали близкие актрисы.
У Стернхаген остались 6 детей, 9 внуков и 2 правнука.
Ее любили многие. И мне очень повезло, что я мог называть ее мамой, подругой, а также партнером по песне и танцам.
Она поощряла мое творчество, наслаждалась моим пением. Фрэнни, лети дальше. У тебя была щедрая и богатая жизнь, - написал сын актрисы Джон Карлин.
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