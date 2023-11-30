Умерла звезда сериала «Секс в большом городе» актриса Фрэнсис Стернхаген

Актриса «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген умерла еще 27 ноября, но известно об этом стало два дня спустя, уточняет СтарХит.

Фрэнсис ушла из жизни в 93 года.

С большой печалью сообщаем новость, что наша дорогая мама, актриса Фрэнсис Стернхаген, скончалась в Нью-Рошелле от естественных причин 27 ноября 2023 года, - написали близкие актрисы.

У Стернхаген остались 6 детей, 9 внуков и 2 правнука.