Собчак возмутилась высоким ценам на обувь в Цуме, которую даже она не может себе позволить

Ксения Собчак поделилась серией снимков обуви от Bottega Veneta. На подошве она показала стоимость пары из новой коллекции, возмутившись дороговизне.

Звездная блондинка недоумевает, если цена такой обуви ей кажется слишком высокой, то, кто может себе ее позволить.

На прошлой неделе знаменитость выложила в Сеть фото интерьера спальни: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.

Селебрити обратила внимание на картину, которую подарил ей на день рождения супруг Константин Богомолов. Журналистка призналась, что любит ставить картины на пол.