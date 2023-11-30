Американская актриса Шеннен Доэрти борется с тяжелой формой рака

Американская актриса Шеннен Доэрти борется с онкологией молочной железы 4-й степени. По словам звезды, опухоль уже распространилась на кости. Шеннен, несмотря на неутешительные анализы и прогнозы медиков, сохраняет надежду на исцеление.
Я очень не хочу умирать, потому что еще не закончила жить и любить. Я не закончила творить и не изменила ситуацию к лучшему, - призналась Доэрти.
Исполнительница роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» уточнила, что страшный диагноз ей поставили в 2015 году. Актриса перенесла мастэктомию, облучение, химиотерапию. Несмотря на трудности, Шеннен продолжает радоваться жизни.
Я молюсь. Благодарю Бога, когда просыпаюсь и ложусь спать, молюсь о важных для меня вещах.
Моя вера - моя мантра. Я знаю, что это звучит слащаво, но так лучше осознаешь всё, и чувствуешь себя благословенным, — отметила артистка.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__