Милош Бикович из Сербии впервые стал обладателем «Золотого граммофона»

35-летний актер из Сербии снимается в сериале под названием «Дайте шоу». Он играет там роль поп-певца, потому записал первую песню «Танцуешь со мной», как того требует сюжет, сообщает Космополитен.

Композиция стала популярной, потому Бикович был отмечен на премии «Золотой граммофон» как успешный дебютант.

Милоша во время выступления поддерживала команда подтанцовки. Поклонники встретили нового певца аплодисментами. Артист рассказал, что кадры его выступления будут включены в финал сериала Иви.

К слову, статуэтку «Золотого граммофона» уроженцу Белграда вручил лично Филипп Киркоров, который эмоционально поздравил дебютанта.