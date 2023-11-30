Шоумен Дмитрий Хрусталев стал отцом

Дмитрий Хрусталев всегда свою личную жизнь скрывал. У комика несколько лет тому назад был роман с коллегой Екатериной Варнавой, уточняет КП.

После разрыва с ней артист начал встречаться с участницей проекта «Хочу V «ВИА Гру» - певицей Марией Гончарук. В 2019-м году пара расписалась.

Как уточняет издание, Мария моложе Хрусталева на 11 лет. Они редко появляются вместе на звездных дорожках, не делятся с репортерами подробностями семейной жизни.

Но для церемонии «Золотой граммофон» Дмитрий Хрусталев сделал исключение.