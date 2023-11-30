Федор Бондарчук презентовал Паулине Андреевой роскошные апартаменты в Петербурге

Режиссер Федор Бондарчук всегда радует свою жену дорогими подарками.

На этот раз 56-летний муж вручил любимой ключи от элитных апартаментов в Санкт-Петербурге, откуда та родом. Об этом рассказала Ксения Собчак на мероприятии, связанном с недвижимостью Северной столицы.

Как выяснилось, ранее режиссер и 35-летняя артистка делились с журналисткой планами по приобретению жилья в Петербурге.