Федор Бондарчук презентовал Паулине Андреевой роскошные апартаменты в Петербурге

Режиссер Федор Бондарчук всегда радует свою жену дорогими подарками.
На этот раз 56-летний муж вручил любимой ключи от элитных апартаментов в Санкт-Петербурге, откуда та родом. Об этом рассказала Ксения Собчак на мероприятии, связанном с недвижимостью Северной столицы.
Как выяснилось, ранее режиссер и 35-летняя артистка делились с журналисткой планами по приобретению жилья в Петербурге.
Тот редкий случай, когда о застройщике я узнала не от самого застройщика, а от своих друзей Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
В одной из бесед они стали мне показывать фото и говорить: „Посмотри, красиво? Нравится? Правильное место?“.
Так я и узнала, что Федор стал человеком, который может быть соседом, — обратилась к аудитории Собчак.
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