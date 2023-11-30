Билан стал артистом года в рамках премии Золотой граммофон

"Артистом года" стал исполнитель Дима Билан.

Юлианна Караулова стала обладательницей не только "Золотого граммофона", но и "Зелёного" - за "заботу об окружающей среде".

Церемонию награждения открывал лидер группы "Земляне" Владимир Киселёв, а в качестве ведущих выступили певец Филипп Киркоров, юморист Дмитрий Хрусталев и ведущий российского радио Антон Юрьев.

Лауреатами в текущем году стали Дмитрий Маликов (c композицией "Волшебная"), Сергей Лазарев ("Третий"), дуэт Сергея Жукова и Любови Успенской ("Безответно"), Наталья Подольская ("Конечно, да"), Лариса Долина ("Дубликат"), Николай Басков ("Ты неотразима"), Ирина Дубцова ("Как ты, где ты") и другие.

В рамках культурного события на сцену вышли и герои спецопераци, которым были вручены сертификаты с денежным вознаграждением.