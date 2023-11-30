Хрусталев сообщил о том, что впервые стал отцом

12:34 2023-11-30
Хрусталев сообщил о том, что впервые стал отцом

О том, что у него родился первенец, комик Дмитрий Хрусталев признался на сцене в рамках премии "Золотой граммофон".

Дмитрий Хрусталев стал одним из ведущих церемонии награждения премии "Золотой граммофон", которая прошла минувшей ночью.

Комик объявил, что 13 ноября текущего года впервые стал отцом. У артиста родилась дочь.

Известно, что женой шоумена является исполнительница и финалистка проекта "Хочу в ВИА Гру" Мария Гончарук.

Пара познакомилась в 2017 году. Это были первые серьезные отношения юмориста после расставания с Екатериной Варнавой в 2013 году. Мария младше Дмитрия на 11 лет. Поженились избранники в 2019 году.

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