Хрусталев сообщил о том, что впервые стал отцом

Дмитрий Хрусталев стал одним из ведущих церемонии награждения премии "Золотой граммофон", которая прошла минувшей ночью.
Комик объявил, что 13 ноября текущего года впервые стал отцом. У артиста родилась дочь.
Известно, что женой шоумена является исполнительница и финалистка проекта "Хочу в ВИА Гру" Мария Гончарук.
Пара познакомилась в 2017 году. Это были первые серьезные отношения юмориста после расставания с Екатериной Варнавой в 2013 году. Мария младше Дмитрия на 11 лет. Поженились избранники в 2019 году.
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