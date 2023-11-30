27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

26-летний медик, уроженец штата Юта, вел обычную и вполне счастливую жизнь. Любил свою работу, обожал жену и дочь, в свободное время увлекался спелеотуризмом, к которому его и брата приобщил в детстве отец.
14 лет назад, конце ноября 2009 года, Джон приехал с семьей на День Благодарения к родным рассказать радостную весть: Эмили ждала второго ребенка. Эта поездка стала для него роковой.
24 ноября Джон, его младший брат Джош и еще 9 друзей решили разнообразить свой досуг и поехали к пещере Натти-Патти, расположенной неподалеку.
Эта гидротермальная пещера была найдена в 1960 году, и с тех пор обрела бешеную популярность у спелеологов. Покорителей пещер манили узкие извилистые ходы с целой системой резких наклонов и запутанных поворотов.
Натти-Патти считалась очень опасной, особенно в последние годы, потому что подземные коридоры стали чересчур скользкими от частых вылазок спелеологов - стены были буквально отшлифованы. Из-за этого пещеру на время закрыли, но в 2009 году она снова была доступна для посещений.
Здесь то и дело происходили опасные случаи, когда спасателям приходилось извлекать людей из узких ходов. Джон Джонс знал об этом, но был слишком уверен в себе.
Оказавшись в пещере, любитель приключений стал искать знаменитый проход "Родовой канал", который считался участком повышенной сложности. Однако в какой-то момент Джон сбился с курса и попал в другой коридор.
Пытаясь вернуться, он застрял в очень узком проходе. Не просто застрял, а завис вниз головой. Ширина прохода составляла 45 см, высота - 25 см.
Когда Джош обнаружил брата, помочь ему не смог. Тогда он пошел за спасателями. Понадобилось время, чтобы Джош мог выбраться наружу и чтобы спасатели могли приехать и добраться до злополучного места.
Все это время Джон находился вниз головой, что заметно сокращало отмеренные ему часы жизни. Отыскав несчастного, спасатели могли говорить с ним, но видели только его кроссовки, торчащие из узкого лаза.
Из-за нахождения вверх ногами сердце должно было работать в два раза интенсивнее, кровь обильно приливала к мозгу и легким, ее надо было постоянно откачивать.
Медик, который спустился к застрявшему спелеологу, оценил его состояние и дал удручающий прогноз: жить Джону оставалось не более 8-10 часов.
К пещере приехала беременная жена Джона, она разговаривала с ним по рации, пытаясь хоть как-то поддержать.
27 часов спасатели пытались помочь застрявшему парню, но сделать ничего не смогли. 25 ноября примерно около полуночи врач констатировал смерть Джона.
Поднимать его тело на поверхность не стали, это было слишком рискованно. Родственникам пришлось смириться с тем, что Джон останется навечно погребенным в этой ужасной пещере вниз головой.
Натти-Патти после этого случая закрыли навсегда, вход был забетонирован. Близкие Джона Джонса установили на этом месте памятную табличку.