27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

12:40 2023-11-30
27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

Печально знаменитая пещера Nutty Putty стала каменной могилой любителя спелеотуризма американца Джона Джонсона, который остался замурованным в ней навечно.

Slide 1

26-летний медик, уроженец штата Юта, вел обычную и вполне счастливую жизнь. Любил свою работу, обожал жену и дочь, в свободное время увлекался спелеотуризмом, к которому его и брата приобщил в детстве отец.

14 лет назад, конце ноября 2009 года, Джон приехал с семьей на День Благодарения к родным рассказать радостную весть: Эмили ждала второго ребенка. Эта поездка стала для него роковой.

Изображение статьи

24 ноября Джон, его младший брат Джош и еще 9 друзей решили разнообразить свой досуг и поехали к пещере Натти-Патти, расположенной неподалеку.

Эта гидротермальная пещера была найдена в 1960 году, и с тех пор обрела бешеную популярность у спелеологов. Покорителей пещер манили узкие извилистые ходы с целой системой резких наклонов и запутанных поворотов.

Натти-Патти считалась очень опасной, особенно в последние годы, потому что подземные коридоры стали чересчур скользкими от частых вылазок спелеологов - стены были буквально отшлифованы. Из-за этого пещеру на время закрыли, но в 2009 году она снова была доступна для посещений.

Здесь то и дело происходили опасные случаи, когда спасателям приходилось извлекать людей из узких ходов. Джон Джонс знал об этом, но был слишком уверен в себе.

Оказавшись в пещере, любитель приключений стал искать знаменитый проход "Родовой канал", который считался участком повышенной сложности. Однако в какой-то момент Джон сбился с курса и попал в другой коридор.

Пытаясь вернуться, он застрял в очень узком проходе. Не просто застрял, а завис вниз головой. Ширина прохода составляла 45 см, высота - 25 см.

Когда Джош обнаружил брата, помочь ему не смог. Тогда он пошел за спасателями. Понадобилось время, чтобы Джош мог выбраться наружу и чтобы спасатели могли приехать и добраться до злополучного места.

Все это время Джон находился вниз головой, что заметно сокращало отмеренные ему часы жизни. Отыскав несчастного, спасатели могли говорить с ним, но видели только его кроссовки, торчащие из узкого лаза.

Из-за нахождения вверх ногами сердце должно было работать в два раза интенсивнее, кровь обильно приливала к мозгу и легким, ее надо было постоянно откачивать.

Медик, который спустился к застрявшему спелеологу, оценил его состояние и дал удручающий прогноз: жить Джону оставалось не более 8-10 часов.

Изображение статьи

К пещере приехала беременная жена Джона, она разговаривала с ним по рации, пытаясь хоть как-то поддержать.

27 часов спасатели пытались помочь застрявшему парню, но сделать ничего не смогли. 25 ноября примерно около полуночи врач констатировал смерть Джона.

Поднимать его тело на поверхность не стали, это было слишком рискованно. Родственникам пришлось смириться с тем, что Джон останется навечно погребенным в этой ужасной пещере вниз головой.

Изображение статьи

Натти-Патти после этого случая закрыли навсегда, вход был забетонирован. Близкие Джона Джонса установили на этом месте памятную табличку.

Наталья Гончарова
13:31

Наталья Гончарова

Лопырева должна 120 000 рублей российской налоговой

Лопырева должна 120 000 рублей российской налоговой

Модель Виктория Лопырева имеет задолженность по налогам в России в размере 120 000 российских рублей, включая пени и штраф за непредоставленную в срок декларацию.
Храмова Оксана
13:27

Храмова Оксана

Удивительная история ирландского сантехника, который 15 лет копал туннель под супружеской спальней

Удивительная история ирландского сантехника, который 15 лет копал туннель под супружеской спальней

Делал он это по одной простой причине: чтобы тайно уходить от жены попить пива с друзьями в местный паб, находившийся в 250 м от его дома.
Наталья Гончарова
13:16

Наталья Гончарова

Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Оперная певица Мария Максакова попала на штраф в 40 000 российских рублей, о чем информирует Телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".
Наталья Гончарова
13:01

Наталья Гончарова

Лазарев сообщил о своих планах на Новый год

Лазарев сообщил о своих планах на Новый год

Исполнитель Сергей Лазарев не стал скрывать, что намерен новогоднюю ночь провести на сцене.
Алексей Гладкий
12:53

Алексей Гладкий

Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Вначале мясо лежит на прилавке. Если оно начинает портиться, его моют в уксусе или специальными химикатами, затем отправляют в кулинарию и делают сырую котлету. Если она тоже не продана и опять портится — котлету жарят и продают как готовое блюдо.
Наталья Гончарова
12:48

Наталья Гончарова

Мать Бузовой заявила, что экс-возлюбленные дочери до сих пор зарабатывают на ее популярности

Мать Бузовой заявила, что экс-возлюбленные дочери до сих пор зарабатывают на ее популярности

Факт остается фактом: никто из экс-избранников Ольги Бузовой пока не достиг ее уровня популярности.
article_image 12:07

Обувь с каблуками была впервые создала не для красавиц и балов

Модницы бы сильно удивились, если бы узнали: каблук не для них сделан!

article_image 12:04

«Кока-Кола» - Сейчас этот бренд считается одним из наиболее дорогостоящих в мире

Напитки продаются в двух сотнях государств, а 95% жителей планеты хоть раз слышали это слово.

article_image 11:58

Пупырка, прототип попита, которую так любят дети и взрослые

В конце 1950-х американец Альфред Филдинг и его шведский коллега по изобретательству Марк Шавенн решили сделать текстурированные обои из пластика, которые было бы легко мыть и очищать.