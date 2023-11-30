27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

24 ноября Джон, его младший брат Джош и еще 9 друзей решили разнообразить свой досуг и поехали к пещере Натти-Патти, расположенной неподалеку.

Эта гидротермальная пещера была найдена в 1960 году, и с тех пор обрела бешеную популярность у спелеологов. Покорителей пещер манили узкие извилистые ходы с целой системой резких наклонов и запутанных поворотов.

Натти-Патти считалась очень опасной, особенно в последние годы, потому что подземные коридоры стали чересчур скользкими от частых вылазок спелеологов - стены были буквально отшлифованы. Из-за этого пещеру на время закрыли, но в 2009 году она снова была доступна для посещений.

Здесь то и дело происходили опасные случаи, когда спасателям приходилось извлекать людей из узких ходов. Джон Джонс знал об этом, но был слишком уверен в себе.

Оказавшись в пещере, любитель приключений стал искать знаменитый проход "Родовой канал", который считался участком повышенной сложности. Однако в какой-то момент Джон сбился с курса и попал в другой коридор.

Пытаясь вернуться, он застрял в очень узком проходе. Не просто застрял, а завис вниз головой. Ширина прохода составляла 45 см, высота - 25 см.

Когда Джош обнаружил брата, помочь ему не смог. Тогда он пошел за спасателями. Понадобилось время, чтобы Джош мог выбраться наружу и чтобы спасатели могли приехать и добраться до злополучного места.

Все это время Джон находился вниз головой, что заметно сокращало отмеренные ему часы жизни. Отыскав несчастного, спасатели могли говорить с ним, но видели только его кроссовки, торчащие из узкого лаза.

Из-за нахождения вверх ногами сердце должно было работать в два раза интенсивнее, кровь обильно приливала к мозгу и легким, ее надо было постоянно откачивать.

Медик, который спустился к застрявшему спелеологу, оценил его состояние и дал удручающий прогноз: жить Джону оставалось не более 8-10 часов.