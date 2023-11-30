Мать Бузовой заявила, что экс-возлюбленные дочери до сих пор зарабатывают на ее популярности

Мать Ольги Бузовой Ирина сообщила, что бывшие бой-френды дочери до сих пор делают деньги на ее медийности.

Ирина заявила в эфире программы "Светская хроника", что экс-возлюбленные наследницы живут хорошо только благодаря ей.

Прошлый уик-енд стал для селебрити насыщенным на выступления. На сцене "Известия Hall" прошло сразу несколько концертов поющей ведущей, куда поддержать дочь пришли мама, папа и сестра.

Перед тем как начать исполнять свои композиции, артистка поздравила отца с днем рождения и сообщила, что подарила ему квартиру.