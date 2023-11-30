Лазарев сообщил о своих планах на Новый год

Сергей Лазарев сообщил, что его дети сам Новый год отмечать не будут, так как в это время спят.

1 же января все семейство встречается и отмечает праздник, как это происходит каждый раз.

Лазарев рассказал, что Дедом Морозом наряжаться для своих детей не будет в этом году, так как даже 5-летняя дочь Анна еще узнала в детском саду, что на самом деле этого персонажа в жизни не существует.

Ранее сообщалось, что Лазарев ответил отказом Анастасии Волочковой на предложение сфотографироваться вместе на ковровой дорожке.

Известно, что балерина подошла к артисту в рамках церемонии вручения премии "Золотой граммофон".