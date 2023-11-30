Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Вначале мясо лежит на прилавке. Если оно начинает портиться, его моют в уксусе или специальными химикатами, затем отправляют в кулинарию и делают сырую котлету. Если она тоже не продана и опять портится — котлету жарят и продают как готовое блюдо.