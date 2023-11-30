Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Исполнительницу оперы Марию Максакову-Игенбергс признали виновной по административной статье (КоАП) из-за нарушения порядка деятельности иноагента.
Известно, что знаменитость выкладывала на Ютуб публикации, не указывая, что является иноагентом. Сумма, которую обязали выплатить Максакову, составляет 40 000 российских рублей.
Примечательно, что в первой половине ноября Пресненский районный суд российской столицы уже штрафовал звезду оперы за аналогичное нарушение. Тогда ей предписано было заплатить штраф в размере 30 000 рублей.
Напомним, что Максакова-Игенбергс — экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы.
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