Удивительная история ирландского сантехника, который 15 лет копал туннель под супружеской спальней

Пэтси Керр затеял эту авантюру после просмотра фильма "Побег из Шоушенка" в 1994 году.

Я ждал, пока жена засыпала, и начинал копать яму под кроватью в направлении паба.

По словам Пэтси, жена спала очень крепко и сильно храпела, так что не слышала, что происходит прямо под кроватью каждую ночь.

Для копания тоннеля любитель пива использовал все подручные средства - лопату, кирку, отбойный молоток и даже обычную ложку.

Осуществить задуманное удалось спустя долгих 15 лет упорного рытья. В 2009 году он дошел, наконец, до паба и оказался прямо под женским туалетом.

Именно оттуда он и проникал в питейное заведение каждый день после 11 часов вечера.

Когда супруга спрашивала про запах алкоголя, он уверял ее, что это его естественный запах.

Все бы ничего, но тайна недолго оставалась тайной. Из-за прорытого туннеля обрушились канализационные трубы под соседним домом.

Так был обнаружен секретный ход, после чего сантехнику пришлось отвечать по закону перед судом за причиненные разрушения.