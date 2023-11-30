Лопырева должна 120 000 рублей российской налоговой

Телеграм-канал Mash сообщает, что Виктория Лопырева не оплатила транспортный налог в 118 000 российских рублей и налог на имущество, пени по ним.

Ведущая и модель также должна уплатить штраф в ФНС из-за того, что не сдала в срок декларацию по налогам.

По имеющимся данным, в настоящее время Лопырева проводит в Дубае, где получила от правительства ОАЭ золотую визу.

Напомним, что Лопырева числится в армии экс-возлюбленных российского исполнителя Николая Баскова.