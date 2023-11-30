Выступление «Алисы» в Новосибирске отменено из-за болезни лидера группы Кинчева

Представители "Алисы" сообщили, что отмена выступления - мера вынужденная.

Дело в том, что лидер музыкального коллектива Константин Кинчев заболел.

Музыканты сообщили, что предыдущий концерт в Барнауле исполнитель выдержал только благодаря своей огромной силе духа, а на данный момент сил у него нет.

Известно, что выступление группы в Новосибирске перенесено на 10 февраля следующего года, Кинчев лечится сейчас в Новосибирске.