Наследница лидера группы Uma2rman Кристовского пожаловалась на тяжелое детство

14:06 2023-11-30
Наследница лидера группы Uma2rman Кристовского пожаловалась на тяжелое детство
23-летняя дочь Владимира Кристовского Ясмин.

23-летняя Ясмин, являющаяся дочкой лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского, рассказала, что детство у нее было очень бедное.

В рамках в документального проекта "Алена, блин! ДОК" дочь Владимира Кристовского Ясмин рассказала, что, будучи девочкой, донашивала чужую одежду, а родители разрешали "из вкусняшек" покупать ей только одно яблоко.

Девушка сообщила, что изначально работала только мама, а отец писал песни и "взывал к небесам", чтобы музыка приносила деньги.

Первой серьезной детской травмой для Ясмин стало осознание себя старшей сестрой, которой нужно подавать пример младшим детям.

Тяжело дочь Кристовского переживала развод родителей.

Известно, что Владимир развелся с женой Валерией, которая родила ему четверых детей, спустя 16 лет брака.

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