Михайлов объяснил, как ему удалось сбросить 17 килограммов лишнего веса

В рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ Стас Михайлов рассказал, что "за стройное тело" борется с детства.

Система похудения певца строится на интервальном голодании.

Михайлов объяснил, что, так как абсолютно не чувствует голода с утра, такая система обретения стройного тела ему подходит.

Артист отмечает, что в часы, когда потребление "разрешено", он ест, что душе угодно.

Исключение составляют спиртное, мучное (включая хлеб), сладкое. Конфету или черный шоколад позволяет себе лишь с утра, если очень хочется.