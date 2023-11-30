Странный тоннель Шмидта - человека-крота, который в одиночку вел подземные работы 32 года

Вырыл этот загадочный тоннель некий Уильям Генри Шмидт. Длинный подземный коридор заканчивается тупиком, а его создатель исчез самым странным образом.

Человек этот был одиночкой, ни с кем не общался. В 1900 году он начал копать тоннель, но люди не сразу узнали об этом, свое дело он не афишировал.

О целях подземных работ странный фермер никому не сообщал, иногда давал непонятный ответ: "Я ищу самый короткий путь. Вы скоро сами все поймете".

Куда должен был вести этот путь, непонятно до сих пор.

Шмидта сочли сумасшедшим, потому что труд его был грандиозным, но совершенно бессмысленным на взгляд окружающих.

На рытье тоннеля ушло 32 года жизни.

В один прекрасный день, странный копатель исчез бесследно. Вход в шахту был открыт, но мужчины в ней не оказалось.

Его пытались искать, но тщетно. В тоннеле Шмидт проложил рельсы, по которым вывозил горную породу на тележке.

В тупике люди, искавшие старика, обнаружили брошенный инструмент, тачку и несколько блестящих камней.

Камни оказались пиритом, который часто находят рядом с месторождениями меди или золота.

В связи с этим появилась версия о том, что таинственный копатель искал и, возможно, нашел золото, забрал его и уехал по-тихому.

Были и другие предположения, например, о том, что Шмидт просто был безумен и у него была какая-то навязчивая идея.

В любом случае, достоверно о назначении тоннеля и местонахождении его создателя ничего не известно.

Странное подземное сооружение сохранилось по сей день и до сих пор привлекает романтиков - искателей приключений.