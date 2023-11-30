Супруга Боярского Луппиан сообщила, когда артиста выпишут из больницы

Известно, что отсутствие Михаила Боярского в "Театре Ленсовета" вынудило руководство учреждения культуры изменить программу спектаклей на ближайшее время.

С 4 по 14 декабря текущего года постановки с участием знаменитости отменены.

Издание "Вечерняя Москва" сообщает, что после выписки Боярскому прописан постельный режим, по этой причине все спектакли с ним пройдут только в январе следующего года.

Напомним, что в больницу с инфарктом Михаил Сергеевич попал 27 ноября. По словам жены и коллеги актера Ларисы Луппиан, к выписке его готовят на следующей неделе.