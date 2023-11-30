Фаррух Закиров отреагировал на обвинения Фадеева в крышевании Наргиз

Фаррух Закиров объяснил, что не в силах воздействовать на высказывания и поведение родственников.
Теорию "крышевания", прозвучавшую из уст продюсера Макса Фадеева, артист назвал неимеющей ничего общего с правдой.
Исполнитель не стал скрывать, что выступает за дружбу между странами и гордится, что у него есть аудитория в РФ.
Закиров подчеркнул, что свои выступления на территории России он никогда не пытался скрывать.
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