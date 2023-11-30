Психолог Ширикинова назвала женские комплексы, отталкивающие мужчин

В рамках интервью изданию "Лента.ру" Геяна Ширикинова обратила внимания, что дамам, заявляющим, что желают найти большего мужика, чем они сами, достойного спутника жизни будет отыскать очень непросто.

Не по душе сильному полу и женские "тараканы", связанные с недовольством внешностью, лишним весом, комплексами по поводу родинок.

Специалист обратила внимание, что люди обоих полов находятся в поисках своих половинок, излучающих позитив, которые любят себя, работая над собой без самобичевания.

С комплексующим человеком растет нервное напряжение, которое вызывает желание сбежать куда подальше.