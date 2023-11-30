Ученые узнали, что на самом деле ели наши предки эпохи палеолита

До сих пор бытовало мнение, что люди из далекого прошлого (300 000- 45 000 лет назад) питались однообразно, и в основном копытными. Однако археологи установили, что на «столе» предков человека появлялись куда более экзотические блюда: из птиц, черепах и даже леопардов.

Археологи пришли к такому выводу после изучения останков древних животных, найденных на стоянке Гар-э-Буф, что в Иране. В этих горах в периоде между 81 000 и 45 000 лет назад здесь жили люди.

Разобрав стол этих древних людей, археологи выяснили, что был он довольно разнообразным. Подавляющую часть рациона (75%) составляли копытные - в основном козы и джейраны. Реже встречались дикие кабаны, олени, лошади и другой крупный рогатый скот.

Однако встречались и «деликатесы». Как оказалось, жители среднего палеолита баловали себя черепахами, зайцами, птицами и хищниками — в частности, рыжей лисицей и леопардами.

Причем древние мясо сырым не ели. Черепах, например, они зажаривали прямо в панцирях.