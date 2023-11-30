Ученые узнали, что на самом деле ели наши предки эпохи палеолита

15:21 2023-11-30
Ученые узнали, что на самом деле ели наши предки эпохи палеолита

Рацион пращуров оказался намного разнообразнее, чем антропологи полагали раньше.

До сих пор бытовало мнение, что люди из далекого прошлого (300 000- 45 000 лет назад) питались однообразно, и в основном копытными. Однако археологи установили, что на «столе» предков человека появлялись куда более экзотические блюда: из птиц, черепах и даже леопардов.

Археологи пришли к такому выводу после изучения останков древних животных, найденных на стоянке Гар-э-Буф, что в Иране. В этих горах в периоде между 81 000 и 45 000 лет назад здесь жили люди. 

Разобрав стол этих древних людей, археологи выяснили, что был он довольно разнообразным. Подавляющую часть рациона (75%) составляли копытные - в основном козы и джейраны. Реже встречались дикие кабаны, олени, лошади и другой крупный рогатый скот.

Однако встречались и «деликатесы». Как оказалось, жители среднего палеолита баловали себя черепахами, зайцами, птицами и хищниками — в частности, рыжей лисицей и леопардами.

Причем древние мясо сырым не ели. Черепах, например, они зажаривали прямо в панцирях. 

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