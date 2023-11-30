Долина рассказала, почему не завершила строительство своего джаз-клуба

В рамках интервью изданию Voice Лариса Долина объяснила, что стройка ее джазового клуба затянулась из-за проблем с поставками.

Артистка уточнила, что необходимые материалы для ремонта такого заведения не так просто достать.

Поставки часто задерживаются на полгода и даже на год.

Знаменитость заверила, что джазовому клубу быть, а она не нервничает и не торопит события.

Долина также призналась, что место для культурного заведения презентовал ей меценат, чье имя она держит в секрете. Имеется информация, что это предприниматель Юрий Растегин, с которым исполнительнице приписывают роман.