Долина рассказала, почему не завершила строительство своего джаз-клуба

В рамках интервью изданию Voice Лариса Долина объяснила, что стройка ее джазового клуба затянулась из-за проблем с поставками.
Артистка уточнила, что необходимые материалы для ремонта такого заведения не так просто достать.
Поставки часто задерживаются на полгода и даже на год.
Знаменитость заверила, что джазовому клубу быть, а она не нервничает и не торопит события.
Долина также призналась, что место для культурного заведения презентовал ей меценат, чье имя она держит в секрете. Имеется информация, что это предприниматель Юрий Растегин, с которым исполнительнице приписывают роман.
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