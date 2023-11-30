Бомжи или борцы за идею: кто такие фриганы и как они живут

15:41 2023-11-30
Бомжи или борцы за идею: кто такие фриганы и как они живут

Люди, роющиеся в мусорных баках и на помойках, не всегда являются бомжами. Так поступают и те, кто проповедует особую жизненную философию - фриганизм.

Фриганами называют людей, которые сознательно отказываются от покупки новых вещей и стремятся получить все необходимое на мусорках.

Можно упрощенно назвать их "идейными" бомжами. Он идут на помойку не из-за бедности, а принципиально. Это могут быть люди из вполне обеспеченных слоев общества.

Фриганизм появился еще в 1960-х годах в Америке, теперь он набирает популярность и в России.

Фриганов не устраивает современное устройство общества, где богатые "зажрались" и выбрасывают продукты, одежду и прочие вещи, пригодные для употребления, иногда даже новые или почти новые.

В то же время другие люди, которых большинство, считают фриганы, страдают от голода и ходят в обносках. Если бы вещи, ненужные обеспеченным гражданам, можно было отдать бедным, то всех этих людей удалось бы снабдить всем необходимым и даже в избытке.

Фриганы ненавидят общество неумеренного и избыточного потребления (перепотребления) и противопоставляют ему свою принципиальную позицию: зачем покупать то, что можно получить просто так.

Добытую на мусорке еду они называют "фригой". Там же находят бытовую технику, одежду, мебель.

Дарина, фриган из Москвы, открыла антикафе, оборудовав его полностью вещами, найденными на свалке.

Михаил, тоже москвич, берет списанную еду из дорогих магазинов. По его словам, здесь каждый день выбрасывают 30 кг продуктов всех категорий, пригодных в пищу, попадаются и деликатесы.

Александр из Петербурга приобрел минивэн за деньги, вырученные от фриганства. Нередко на мусорках получается найти брендовые вещи, которые можно выгодно перепродать, например, на Авито.

Катя, москвичка, учится на дизайнера, на подработку не хватает времени, а одеться и вкусно покушать хочется. В этом помогает фриганизм. Родственникам она не признается, где на самом деле берет вещи и продукты.

Кто-то пробует фриганить из любопытства, кто-то по идейным соображениям, кто-то пытается заработать или сэкономить деньги. Ясно одно: с каждым годом в России это явление становится все более распространенным.

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