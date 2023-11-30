Бритни Спирс поделилась снимком своего брата, который скрывается от общественности

Интересно, что на фото 46-летний кино- и телепродюсер Брайан Спирс, в большинстве своем скрывающийся от СМИ и ведущий закрытую жизнь, позирует в зеленом костюме и шлеме.

По всей видимости, кадр сделан во время съемок.

Бритни Спирс подписала снимок так: "Мой большой братишка мне как отец, он мой лучший друг! Не уверена, правда, зачем ему этот наряд".

Ранее знаменитость поделилась откровенным видео, в котором лежит на кровати с обнаженной грудью.