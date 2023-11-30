Пельш сообщил, что в картине Брат-2 снимался бесплатно

Валдис Пельш рассказал, что ему позвонил Алексей Балабанов, пригласив на съемки и объяснив, что нужен небольшой эпизод, за который денег "не будет".

Пельш просил тогда, чтобы в следующем части "Брата" персонаж Сергея Бодрова спросил у него, сколько времени.

Ведущий пошутил, что так шаг за шагом к "Брату-14" набралась бы полноценная мужская роль. Все сцены должны быть сняты в лифте.

Валдис сюморил, что, если его зовут сниматься в лифте даже с двумя фразами, он соглашается.