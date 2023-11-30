Украинские артисты, продолжающие зарабатывать на России

Алексей Потапенко (Потап из дуэта "Потап и Настя Каменских") в последние годы выпускает патриотические песни на мове, но земляки утверждают, что за рубежом он продолжает выступать для русских, а недавно отдыхал на яхте с богатым россиянином.

О ситуации не могла не высказаться исполнительница из Украины Анастасия Приходько.

Артистка призвала не верить коллеге, утверждая, что на украинском языке он поет только в родном государстве, так как здесь ему покажут, кто в доме хозяин.

Когда же Потап находится за рубежом, по заверениям Приходько, он не прочь и с русскими "в ладоши похлопать".