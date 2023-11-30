У Ларисы Долиной возникли проблемы со строительством джаз-клуба в центре Москвы

Российская исполнительница Лариса Долина наткнулась на проблемы со строительством своего джаз-клуба в Москве, сообщает Лента.ру со ссылкой на Voice.

Заведение должны были открыть еще год назад, но стройка затянулась.

Причина - в задержке поставок нужных материалов, уточнила певица. Долина при этом призналась, что спокойно ждет завершения строительства и не торопит события.

Как уточняет издание, место для клуба звезде подарил меценат. В СМИ писали, что речь идет о Юрии Растегине, с которым Долина часто появлялась в обществе. Но подтверждения данной информации нет.