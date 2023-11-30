Собчак пребывает в ужасе от введенного запрета на ЛГБТ-сообщество в России

Ксения Собчак привела для сравнения тот факт, что запрет абортов не повысит рождаемость, так как рожать люди хотят в свободной стране.

Запрет ЛГБТ звездная блондинка назвала самым репрессивным и жестоким законом за последние годы.

Журналистка обратила внимание, что, если человек делает каминг-аут, он отправится за решетку. Такая же участь ждет и тех, кто живет с партнером своего пола, а также является поклонником группы "Тату".

О признании ВС РФ международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и введении его запрета в РФ стало известно ранее.