Собчак пребывает в ужасе от введенного запрета на ЛГБТ-сообщество в России

16:39 2023-11-30
Собчак пребывает в ужасе от введенного запрета на ЛГБТ-сообщество в России

Ксения Собчак в рамках своего Телеграм-канала раскритиковала решение Верховного суда по ЛГБТ. Она убеждена, что оно приведет к увеличению числа желающих покинуть Россию.

Ксения Собчак привела для сравнения тот факт, что запрет абортов не повысит рождаемость, так как рожать люди хотят в свободной стране.

Запрет ЛГБТ звездная блондинка назвала самым репрессивным и жестоким законом за последние годы.

Журналистка обратила внимание, что, если человек делает каминг-аут, он отправится за решетку. Такая же участь ждет и тех, кто живет с партнером своего пола, а также является поклонником группы "Тату".

О признании ВС РФ международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и введении его запрета в РФ стало известно ранее.

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