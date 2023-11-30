Звезда «Семнадцати мгновений весны» Наталия Дрожжина рискует умереть

Актриса Наталия Дрожжина рискует умереть из-за голодания, сообщает Мослента.
По данным издания, после перенесенного месяц назад инфаркта у звезды сериала «Семнадцать мгновений весны» парализовало лицо. По этой причине у 75-летней женщины возникли проблемы с речью, у нее также нарушена жевательная функция.
Врачи не смогли устранить эти проблемы.
Дрожжина из-за трудностей с питанием очень сильно похудела. Сейчас она весит около 40 килограммов. Актриса также жалуется на постоянную одышку, головокружение и быструю утомляемость.
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