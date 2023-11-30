Осенние подкормки в саду: когда и чем удобрять плодовые деревья и кустарники

16:46 2023-11-30
Осенние подкормки в саду: когда и чем удобрять плодовые деревья и кустарники

Полезная шпаргалка для садовода, чтобы не забыть об основных подкормках садовых культур в осенний период.

Перечень необходимых осенних подкормок в саду выглядит так.

Груша и яблоня

Подкормку даем сразу после уборки урожая. Смешиваем полтора стакана суперфосфата и один стакан сульфата калия.

Вишня и черешня

Эти деревья удобряем в сентябре. Даем растениям стакан суперфосфата, три большие ложки сульфата калия.

Смородиновые кусты

Первое удобрение вносим в конце сентября или начале октября. Понадобится пол стакана суперфосфата, две трети стакана сульфата калия. Второй раз удобряем в  конце октября-начале ноября. В этот раз используем пол ведра настоявшегося навоза.

Крыжовник и айва

Эти кусты подкармливаем в конце сентября-начале октября. Запасаемся двойным суперфосфатом (полторы большие ложки) и сульфатом калия (4 большие ложки). Перед ноябрем даем растениям пол ведра перепревшего навоза.

Малинник

Малину кормим в конце октября. Даем кустам по 3 кг перепревшего навоза из расчета на метр квадратный.

Удобрения распределяем ровным слоем по приствольному кругу, потом землю поливаем. Все прописанные дозы рассчитаны на одно взрослое растение.

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