Джейн Фонда хочет завести молодого любовника

В подкасте «Абсолютно нет» Джейн Фонда рассказала комику Хизеру МакМахау, ей не нравятся мужчины, у которых старческая кожа, сообщает News.ru.

Мне стыдно говорить, но, если бы я себе завела любовника, то ему было бы двадцать. Потому, что мне не нравится старческая кожа, - заявила Фонда.

Актриса не исключает, что она встретит-таки настоящую любовь после 3 неудачных браков и многих романов. Но ее новый избранник будет гораздо моложе актрисы.

Ранее Фонда сообщала поклонникам о том, что врачи нашли у нее лимфому, и она прошла курс химиотерапии. Перед этим у Фонды диагностировали рак груди и кожи. Борьба с болезнью завершилась удалением молочных желез.