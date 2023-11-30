Джейн Фонда хочет завести молодого любовника

В подкасте «Абсолютно нет» Джейн Фонда рассказала комику Хизеру МакМахау, ей не нравятся мужчины, у которых старческая кожа, сообщает News.ru.
Мне стыдно говорить, но, если бы я себе завела любовника, то ему было бы двадцать. Потому, что мне не нравится старческая кожа, - заявила Фонда.
Актриса не исключает, что она встретит-таки настоящую любовь после 3 неудачных браков и многих романов. Но ее новый избранник будет гораздо моложе актрисы.
Ранее Фонда сообщала поклонникам о том, что врачи нашли у нее лимфому, и она прошла курс химиотерапии. Перед этим у Фонды диагностировали рак груди и кожи. Борьба с болезнью завершилась удалением молочных желез.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__