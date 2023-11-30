Правила формирования компостной кучи на дачном участке: что можно класть и что нельзя

Самый качественный и максимально полезный компост получается не из всяких компонентов. Бросать в него что ни попадя нельзя. Есть определенный перечень продуктов и прочих ингредиентов, которым не место в компостной яме. Его советуют запомнить знающие огородники.

Вот этот список запрещенных компонентов: остатки мяса и мясных блюд, вода, содержащая моющие средства, зараженные паразитами или инфекциями растительные отходы, известь, фекалии людей или домашних животных.

Что же можно положить в компост для получения ценного удобрения: свежую траву, сено, солому, веточки, мох, дерн, листья, скорлупу яиц, спитый чай или кофе, бумагу, картон, опилки, древесную стружку, овощи или фрукты и их отходы.

Это далеко не полный перечень. Разрешается добавлять различные продукты органического происхождения, которые не содержат токсинов или прочих патогенов.