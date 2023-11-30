Киркоров объяснил, почему не выступает в новогоднюю ночь

Также Филипп Киркоров пояснил, что касается новогодних традиций, он консерватор.

В Новый год в семье артиста принято собираться за столом со своими родными, есть оливье и наслаждаться просмотром картины "Ирония судьбы, или С легким паром!" по ТВ.

В ноябре Киркоров сообщал, что ему предлагали бешеные деньги за дуэт с ним. Предложения исходили от олигархов, супруги которых мечтали выступить с вместе с певцом.

Артист заверил, что отвечает на такие предложения отказом, так как записывает дуэты только с теми, кто его "цепляет".