Биологи установили: не имеющие мозга морские звезды обучаемы

Американские ученые установили, что некоторые из видов морских звезд способны к учению, несмотря на отсутствие у них мозга. Подтверждающее этот факт исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

В частности, такие способности есть у офиуры черной, обитающей в тропических водах Атлантики и Карибском море. Нервная система таких животных представляет собой некие структуры в конечностях, которые соединяются в кольцо вокруг рта.

Никакого обрабатывающегося центра у них нет. Каждая нервная связка способна действовать независимо - примерно, как вместо начальника в организме действовал бы комитет, - пояснила ведущий автор исследования Джулия Нотар.

Ученые провели эксперимент с участием 16 офиур. Их поместили в резервуары с водой и выдавали им еду каждые полчаса. При кормлении одной группы морских звезд свет в кабинете с аквариумами приглушали. Вторую половину животных кормили при включенном освещении.

Исследование продолжалось 10 месяцев. У иглокожих из первой группы за это время выработался рефлекс на темноту. При выключении света животные выползали из своих укрытий до того, как им бросали корм.

Ученые пока не могут объяснить, как именно морские звезды запоминают свой опыт без мозга. Биологи рассчитывают установить это в ходе последующих экспериментов.