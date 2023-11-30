Опытный дачник объяснил, можно ли мульчировать посадки на даче скошенной травой

Мульчирование свежескошенной травой вызывает споры у дачников. Полезно ли применять ее как укрывной материал?
Плюсы применения
В скошенной траве много азота, это хороший дополнительный источник питания огородных растений.
Трава затеняет почву, а при перегнивании создает условия, приемлемые для жизни полезных дождевых червей и почвенных микроорганизмов. Так мы улучшаем структуру почвы.
Скошенной травой можно мульчировать деревья, это оберегает их корни от перегрева и пересушивания. Мульча не дает распространяться сорнякам, которые лишают растения питания.
Такой мульчей хорошо устилать междурядья на грядках. Это помогает тяжелую глинистую почву разрыхлить и размягчить.
В осенний период скошенную траву можно заглублять в почву, чтобы повысить ее плодородие.
Важные примечания
Чтобы сохранить в мульче больше азота, применять надо не сырую, а подвяленную на солнце траву.
Длинную траву нужно порезать на более мелкие части - до 15 см в длину.
Мульчируем грядки любой травой, главное, сделать это до периода созревания семян сорных растений.
Мульча из скошенной травы может приманит грызунов и муравьев. Отпугиваем их веточками полыни, подкладывая их в мульчу.
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