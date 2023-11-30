Назарбаев в мемуарах рассказал о своей второй жене и двух сыновьях от нее

17:20 2023-11-30
Назарбаев в мемуарах рассказал о своей второй жене и двух сыновьях от нее

Ранее общественности было известно лишь об официальной супруге экс-лидера Казахстана Саре Назарбаевой, с которой они воспитали трех дочерей.

Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана, написал мемуары под названием «Моя жизнь», где рассказал о том, что у него есть вторая семья, сообщает РБК со ссылкой на Orda.kz.

Ею стала Асель Исабаева, родившая Назарбаеву двоих сыновей: Таумана, которому сейчас 18 лет, и 15-летнего Байкена.

По словам бывшего лидера Казахстана, впервые он увидел будущую любовь во время визита в Талдыкорган - город на юго-востоке республики. Девушка участвовала во встрече Назарбаева возле трапа самолета.

По его словам, образ юной красавицы не уходил из памяти. Во второй раз он увидел ее, когда Асель завоевала корону красавицы на конкурсе «Мисс Казахстан», и разыскал.

Наше знакомство вскоре переросло во взаимную симпатию, симпатия в сближение. Мы стали встречаться.

В облике и мыслях Асель я увидел качества, которые искал. А главное - избавился от душевного одиночества, - признался Назарбаев в книге.

Пара заключила брак «по мусульманскому обычаю». Глава государства после рождения первого сына рассказал обо всем жене Саре, на которой женат с 1962 года. В их браке родились три дочери: 60-летняя Дарига, 58-летняя Динара и 43-летняя Алия.

Законная супруга «проявила благородство», а дочки - «правильно» поняли отца, говорится в мемуарах.

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