Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался

Не стало Шейна Макгоуэна сегодня, 30 ноября, о чем сообщила в Сети его вдова Виктория Мэри Кларк.
В сообщении о кончине мужа женщина назвала покойного "мерилом всех ее мечтаний и любовью всей своей жизни".
Проблемы со здоровьем у музыканта начались еще в начале 90-х, так как вредных привычек у него было с лихвой.
О распаде группы The Pogues стало известно в 2013 году, когда члены коллектива отыграли свой последний тур.
Известно, что артист был выписан из больницы на прошлой неделе, а до этого его откачивали в реанимации.
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