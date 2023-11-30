Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался

17:24 2023-11-30
Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался

Шейн Макгоуэн - одна из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока, исполнитель, автор композиций, бывший солист группы The Pogues. Знаменитости было 65 лет.

Не стало Шейна Макгоуэна сегодня, 30 ноября, о чем сообщила в Сети его вдова Виктория Мэри Кларк.

В сообщении о кончине мужа женщина назвала покойного "мерилом всех ее мечтаний и любовью всей своей жизни".

Проблемы со здоровьем у музыканта начались еще в начале 90-х, так как вредных привычек у него было с лихвой.

О распаде группы The Pogues стало известно в 2013 году, когда члены коллектива отыграли свой последний тур.

Известно, что артист был выписан из больницы на прошлой неделе, а до этого его откачивали в реанимации.

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