Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался

Не стало Шейна Макгоуэна сегодня, 30 ноября, о чем сообщила в Сети его вдова Виктория Мэри Кларк.

В сообщении о кончине мужа женщина назвала покойного "мерилом всех ее мечтаний и любовью всей своей жизни".

Проблемы со здоровьем у музыканта начались еще в начале 90-х, так как вредных привычек у него было с лихвой.

О распаде группы The Pogues стало известно в 2013 году, когда члены коллектива отыграли свой последний тур.

Известно, что артист был выписан из больницы на прошлой неделе, а до этого его откачивали в реанимации.