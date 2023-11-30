Гуф намерен отобрать дочь у бывшей жены через суд

Алексей Долматов заявил, что Тина - это его ребенок, а значит он сделает все, что сможет, чтобы девочка осталась с ним.

Гуф пообещал, что будет обращаться по поводу в суд.

Музыкант обратил внимание, что с рождением дочери у него проснулась любовь к детям.

Брак с Королевой музыкант назвал "полным пустяком", обвинив ее в изменах. Рэпер сообщил, что бывшая жена требует от него слишком большие алименты, подчеркнув, что даже судья поразился сумме.

Известно, что развод супругов произошел в октябре текущего года.