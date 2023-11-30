Англичанка по прихоти мужа утянула талию до 33 сантиметров и вошла в историю

Этель Грейнджер работала в супермаркете, когда в двадцатых годах двадцатого века познакомилась там с астрономом Уильямом Грейнджером.

Ради него молодая женщина решилась на необычные эксперименты со своим телом. В частности, по его просьбе стала носить корсет, причем не снимала его даже при мытье или во время сна.

В итоге она уменьшила свою талию с 58 сантиметров до 33-х, и этот рекорд был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. По желанию мужа она также стала носить серьги не только в ушах, но проколола еще и нос, щеки, подбородок.

Ушла из жизни дама с самой тонкой талией в 1982 году, когда ей было 77 лет. Каким было ее здоровье, доподлинно неизвестно.